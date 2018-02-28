В аэропорту Аргентины задержали россиянина с 3,5 килограммами кокаина в чемодане

Полиция Аргентины задержала в аэропорту Буэнос-Айреса "Эсейса" гражданина России, который пытался провезти в чемодане 3,5 килограмма кокаина.

Об этом сообщила министр безопасности страны Патрисия Буллрич в Facebook.

По ее словам, наркотики были найдены в двойном дне чемодана.

По информации СМИ, мужчина был задержан еще в минувшее воскресенье. Его имя не раскрывается, но известно, что задержанному россиянину 50 лет. Из Буэнос-Айреса он намеревался вылететь во Франкфурт рейсом Lufthansa.

Буллрич также отметила, что власти страны приняли решение "усилить контроль по всей стране" после обнаружения кокаина в школе при российском посольстве в Аргентине.

О расследовании «кокаинового дела» в Аргентине стало известно в феврале 2018 года. По данным следствия, 13 декабря 2016 года сотрудник посольства России в республике обнаружил в складских помещениях здания дипмиссии 389 кг кокаина в чемоданах.

В декабре 2017 года груз был направлен «как дипломатический багаж на российском правительственном самолете», говорила министр национальной безопасности Аргентины Патриция Буллрич

Напомним, полиция Аргентины подтвердила связь Ил-96 президента РФ с «кокаиновым делом».