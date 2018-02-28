В Сумах неизвестные закинули в супермаркет «коктейль Молотова» и гранаты

В Сумах около 4:00 28 февраля в одном из магазинов неизвестные повредили витрину и закинули в помещение взрывоопасный предмет.

Об этом сообщила руководитель отдела коммуникации главного управления Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова, передает Укринформ.

- Когда в магазине сработала сигнализация, на вызов прибыл наряд управления полиции охраны, который обнаружил разбитую витрину торгового заведения. Внутри помещения работники правоохранительных органов и представители торгового заведения выявили следы, характерные для взрыва. Пострадавших нет, пожара также не было, - отметила Биганова.

По ее информации, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, кинологическая и взрывотехническая службы. Проводится досмотр места происшествия, отрабатываются все возможные версии того, что случилось.

Как сообщила корреспонденту Укринформа пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталия Науменко, происшествие случилось в супермаркете на ул. Героев Крут, 60/4.

- Установлено, что около 4-х часов утра двое юношей, предварительно разбив оконное стекло в окне, бросили в помещение бутылку с воспламеняющимся веществом, а потом, сорвав чеку, забросили туда две гранаты РГД-5. После чего в магазине сработала сигнализация. Взрывом повреждено оборудование магазина и товар. Сумма ущерба устанавливается, - отметила Науменко.

Согласно ее информации, для забрасывания воспламеняющейся смеси злоумышленники использовали длинную палку, на конец которой и была привязана бутылка с «коктейлем Молотова».

По данному факту открыты уголовные производства по ст. ст. 194 ч.2 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) и 263, ч.1 (незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами) УК Украины.

Полиция принимает меры относительно розыска злоумышленников и обращается за помощью к гражданам, которые владеют информацией, которая может помочь следствию, с просьбой обратиться в ближайший отдел полиции. Анонимность гарантируется.

Напомним, в Вознесенском районе злоумышленник закидал «коктейлями Молотова» комбайн.