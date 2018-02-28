Командира воинской части Нацгвардии в Кривом Роге отстранили из-за марша с красными флагами

Командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров отстранил от выполнения обязанностей командира воинской части 3011 Вячеслава Мельника из-за парада нацгвардейцев с советской символикой.

Об этом в Facebook написал пресс-секретарь командующего Нацгвардии Вадим Голуб.

«Национальная гвардия Украины продолжает служебное расследование по факту участия военнослужащих Национальной гвардии Украины в Кривом Роге в мероприятиях по случаю 74-й годовщины освобождения города от немецких захватчиков с использованием советской символики. В ходе расследования командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Юрий Аллеров отстранил от исполнения обязанностей командира воинской части 3011 полковника Вячеслава Мельника», – отметил Голуб.

Напомним, что 22 февраля в Кривом Роге на мероприятиях к 74-летию освобождения города от немецкой оккупации были использованы красные флаги. По словам организаторов, это были оригиналы боевых знамен - музейные экспонаты, которые не попадают под действие законов «о декоммунизации». По факту инцидента Нацгвардия начала служебное расследование.

Позже полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического, национал-социалистического тоталитарных режимов).