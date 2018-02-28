В Николаеве две женщины обворовывали арендованные квартиры - их удалось задержать с поличным

В Николаеве две женщины три раза обворовали арендованные квартиры, с помощью сигнализации в одной из них злоумышленниц удалось задержать с поличным.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Так, для совершения преступления две жительницы Николаева посуточно снимали жилье. Но когда владелец покидал квартиру, воровки забирали бытовую технику и другие вещи, и исчезали.

Задержать злоумышленниц на месте преступления помог владелец квартиры, который оборудовал жилье и технику сигнализацией. Женщины сняли у него квартиру на сутки, но не дожидаясь срока окончания аренды, решили сразу присвоить микроволновую печь и телевизор. Однако, вынести технику из квартиры им помешали правоохранители.

Полицейские выяснили, что злоумышленницы причастны к еще двум аналогичным преступлениям в Центральном и Заводском районах Николаева. Тогда им удалось похитить бытовую технику, заложить ее в ломбард и получить деньги.

Сейчас злоумышленницы, которые ранее уже попадали в поле зрения правоохранителей, задержаны. Им объявлено о подозрении в краже, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Первомайске квартирант, не плативший за жилье, обокрал хозяйку во время выселения.