За помощника депутата Николаевского горсовета Копейки внесли залог и он вышел из СИЗО

В среду, 28 февраля, помощник депутата Николаевкого городского совета Игоря Копейки Дмитрий Рябец вышел из СИЗО.

Об этом сообщили адвокаты подозреваемого, пишут «Новости-N».

Защита Рябца подала ходатайства адвокатов о перерасчете суммы залога для их подзащитного. Следственный судья поддержал просьбу адвокатов и постановил изменить сумму залога с 16 миллионов 753 тысячи 500 гривен до 500 тысяч гривен.

В итоге 28 февраля за Дмитрия Рябца внесли 500 тысяч гривен залога и он вышел из следственного изолятора.

Напомним, 15 января в Николаеве за предложение прокурору взятки в 250 тысяч гривен задержали Игоря Копейку, его сына Николая, помощника Дмитрия Рябца, директора фирмы «ПИК «МГБ» Вадима Фолтина и Олега Тоболина.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал Игоря Копейку главарем ОПГ, которая присваивала бюджетные деньги в 2016-2017 годах.

Как известно, Заводский суд арестовал Игоря Копейку сроком на два месяца на время следствия с правом внесения залога в размере 1 миллион 57 тысяч гривен. Его сына Николая суд поместил под круглосуточный домашний арест. В это же день за Игоря Копейку был внесен залог.