В Киеве задержали четверых подозреваемых в покушении не руководителя зерновой корпорации

В среду, 28 февраля, правоохранители задержали четырех злоумышленников, которые подозреваются в покушении на убийство руководителя ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины».

Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев в Facebook.

«Еще 10 ноября прошлого года в Киеве преступник проломил голову руководителю государственного предприятия, а через некоторое время другому руководителю привязали боевую гранату к авто», – написал он.

«И только внезапное снижение температуры привело к тому, что рычаг гранаты не сработал, а примерз к кузову. Это и спасло жизни многих людей, ведь авто было припарковано в людном месте Киева», – уточнил Князев.

«Выяснилось, что нападение заказали из-за их профессиональной деятельности. Именно таким образом злоумышленники пытались принудить руководителей к хищению государственных средств», – добавил глава Нацполиции.

По данным полицейских, «прикрываясь поддельными договорами экспортирования, участники преступной схемы проводили фиктивные закупки зерна».

«Но замысел было не так просто осуществить, потому что руководители пытались помешать таким махинациям, приостановив оплату по договорам», – написал Князев.

«Организаторы нападения надеялись, что если убрать руководителей, которые не соглашались играть по их правилам, корпорацию возглавит подконтрольная им кандидатура. Но на пути их планам стали правоохранители совместно с Главным управлением разведки МО Украины», – добавил он.

Как известно, вечером 10 ноября 2017 года неподалеку от здания «Государственной продовольственно-зерновой корпорации» в Киеве неизвестный набросился на госслужащего с молотком и несколько раз ударил его по голове.

Водитель пострадавшего, который находился в машине, применил травматическое оружие и ранил злоумышленника в ногу.

Пострадавшего заместителя главы правления ОАО с травмой головы доставили в больницу, где он в настоящее время находится на стационарном лечении. Мужчина связывал нападение со своей профессиональной деятельностью.

14 ноября подозреваемого в покушении на заместителя главы правления ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» арестовали без права на залог.

Напомним, в Румынии силовики задержали экс-главу «Укрспирта», подозреваемого в подготовке покушение на Авакова.