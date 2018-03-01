Суд аннексированного Крыма приговорил к 2 годам условно активиста за проукраинский пост в соцсетях

«Суд» в аннексированном Россией Крыму в четверг, 1 марта, признал местного жителя Сулеймана Кадырова виновным в «сепаратистских призывах в интернете» и приговорил к двум годам лишения свободы условно.

Об этом сообщил «Интерфакс».

«Приговор обвинительный: два года условно с испытательным сроком два года и запретом заниматься публичной деятельностью в течение двух лет», - сказал адвокат Кадырова Алексей Ладин.

Он отметил, что защита намерена обжаловать приговор «Феодосийского городского суда» в «Верховном суде Крыма».

Обвинение требовало для Кадырова три года условно с испытательным сроком два года и дополнительное наказание в виде двух лет запрета заниматься публичной деятельностью. Адвокат просил оправдать своего подзащитного, заявляя, что «ни состава, ни события преступления нет».

«Суд» установил, что Кадыров в 2016 году перепостил себе на страницу в Facеbook видео и написал комментарий: «Крым - это Украина. Всегда была, есть и будет».

На крымчанина завели дело по части 2 статьи 280.1 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, совершенные с использованием интернета).

Напомним, «суд» аннексированного Крыма приговорил украинского «диверсанта» Захтея к 6,5 годам тюрьмы.