Российский «Газпром» отказался возобновить поставки газа в Украину с 1 марта

«Нафтогаз Украины» рассчитывал с марта начать импорт российского газа, но получил отказ.

Об этом рассказал заместитель председателя правления российского газового холдинга Александр Медведев, передает ТАСС.

«Газпром действительно получил денежные средства от «Нафтогаза Украины» в оплату мартовских поставок газа. Однако, как говорится, дорого яичко к Христову дню. На сегодня не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку газа, необходимое для начала поставок. Поэтому в этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от «Нафтогаза Украины» сумму. Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК «Нафтогаз Украины» осуществляться не будут», - заявил Медведв.

Напомним, согласно решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 22 декабря, «Нафтогаз» должен возобновить закупки российского газа в объеме не менее 5 млрд куб. м до конца действия контракта.

25 ноября 2017 года исполнилось два года с того дня, когда Украина импортировала последние объемы российского газа. Отказ от российского газа из-за его дороговизны позволил Украине начать реформу газового рынка и реформу корпоративного управления «Нафтогаза». Сама компания впервые за долгое время перестала быть убыточной.