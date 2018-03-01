Печерский суд заочно арестовал олигарха Дыминского, подозреваемого в смертельном ДТП

Президенту ФК «Карпаты» бизнесмену Петру Дыминскому, подозреваемому в совершении смертельного ДТП, заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«1 марта следственным судьей Печерского районного суда в отношении подозреваемого П. Дыминского избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - написала она.

Напомним, что 18 августа автомобиль владельца ФК «Карпаты» Петра Дыминского стал участником аварии, в результате которой погибла 31-летняя женщина. Тогда вину в наезде на ее взял на себя охранник Дыминского Андрей Борщ. Сам Дыминский с 22 августа находится за пределами Украины. 30 августа министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проведенная экспертиза ДНК с подушек безопасности в автомобиле показала, что охранник Дыминского не был за рулем в момент аварии. 9 декабря мать погибшей в результате ДТП Мария Трила заявила о полном возмещении убытков в результате ДТП и отсутствии материальных претензий в связи с аварией.

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в «Facebook» написала, что суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и дал разрешение на задержание Дыминского и доставку его в суд для избрания меры пресечения – содержания под стражей.

Отметим, 21 февраля Апелляционный суд Киева отменил постановлении об аресте олигарха Дыминского.