В Николаеве прокуратура отдала оппонентам неполное дело по взятке налоговиков и обвинила их в уклонении от ознакомления

В Николаеве суд отклонил ходатайство следователя прокуратуры Николаевской области об установлении срока ознакомления с материалами досудебного расследования в уголовном производстве в отношении двух сотрудников ГУ ГФС, подозреваемых во взяточничестве, так как гособвинение само не предоставило стороне защиты все материалы.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Как известно, 12 июля 2017 года правоохранители задержали двух сотрудников Государственной фискальной службы, которые вымогали 4,5 тысячи гривен от предпринимателя. В вымогательстве подозревались заместитель начальника отдела Главного управления ГФС в Николаевской области Илья Крамар и главный государственный ревизор-инспектор ГУ ГФС в Николаевской области Людмила Лепская.

Так, в декабре 2017 года закончился срок досудебного расследования в этом уголовном производстве и следователь сообщил подозреваемым и их адвокатам о возможности ознакомления с материалами.

В январе следователь обратился к следственному судье с ходатайством об установлении двухнедельного срока для ознакомления, после истечения которого сторона защиты и подозреваемые будут считаться такими, что реализовали свое право на доступ к материалам дела. В обоснование своего ходатайства прокурор указывал на умышленное уклонение подозреваемых и их защитников от ознакомления с материалами производства.

Материалы этого уголовного производства состоят из трех томов, вещественных доказательств, ряда служебных документов, составленных в связи с оформлением материалов проверок сотрудниками ГУ ДФС в области, носителей информации с аудио и видео файлами, которые содержат рассекреченные материалы проведенных негласных следственных (розыскных) действий.

При этом в ходе рассмотрения ходатайства прокуратуры суд установил, что адвокаты подозреваемых ознакомилась со всеми материалами уголовного производства, кроме материалов проведенных негласных следственных (розыскных) действий – они не были предоставлены следователем из-за отсутствия у него специальной программы для их воспроизведения.

Таким образом суд не нашел подтверждения фактов промедления при ознакомлении с материалами дела со стороны подозреваемых и их защитников. Ознакомившись с ходатайством и заслушав мнения сторон, следственная судья Галина Подзигун приняла отказать в удовлетворении ходатайства из-за необоснованности.

Напомним, что после проведения следственных действий задержаных на взятке сотрудников ГФС отпустили. Причиной этому, по информации «Преступности.НЕТ», стало вмешательство представителя руководства прокуратуры Николаевской области. В свою очередь в прокуратуре назвали это «инсинуациями отдельных СМИ».

Позже прокуратура все же сообщила о подозрении работнице ГФС, задержанной в Николаеве на взятке.