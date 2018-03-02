Суд отправил в СИЗО николаевца, который подозревается в убийстве своей соседки

В Николаеве на время следствия суд арестовал 54-летнего мужчину, который подозревается в убийстве своей соседки.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Преступление случилось в ночь на 26 февраля в одном из домов на улице Ноябрьской. Мужчина пригласил к себе домой 73-летнюю соседку и организовал застолье. Из-за чрезмерного количества выпитого спиртного между соседями возникла ссора, в ходе которой злоумышленник схватил нож и нанес женщине 12 ударов в различные части тела. После содеянного мужчина пошел отдыхать, и только утром вызвал врачей скорой помощи.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в умышленном убийстве и грозит наказание до 15 лет лишения свободы.