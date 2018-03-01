НАБУ провело обыски в кабинете судьи, который приговорил к условному сроку организатора «титушек» Крысина

Детективы НАБУ провели обыск в кабинете судьи Олега Линника, который вынес приговор об условном наказании для соучастника убийства журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина.

Об этом INSIDER сообщили источники в НАБУ.

По словам собеседника, обыск проводится у судьи Шевченковского райсуда Киева Олега Линника, в рамках проверки информации о возможном незаконном обогащении судьи.

Официально на сайте НАБУ пока не сообщается об обысках, которые прошли в Шевченковском райсуде.

Пресс-служба суда сообщает об обысках НАБУ в кабинете одного из судей, но фамилия обыскиваемого не называется.

Отмечается, что обыск осуществлено в рамках проведения досудебного расследования в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

"Постановлением следователя судьи Соломенского районного суда города Киева было предоставлено разрешение на отыскание и изъятие определенных документов", - говорится в сообщении.

Как известно, 22 декабря Шевченковский райсуд приговорил Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста Вячеслава Веремия к 4 годам условно, однако "смягчающие обстоятельства" в виде двух малолетних детей и "раскаяния" подсудимого уменьшили этот срок до 2 лет.

Суд установил, что Крысин сознательно в группе других «титушек» добивал битой Веремия вечером 18 февраля 2014 года возле Михайловской площади. Один из "титушек" в процессе избиения выстрелил в журналиста и смертельно ранил его.