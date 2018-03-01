Порошенко помиловал приговоренную к пожизненному заключению женщину

Любовь Кушинская Президент Украины Петр Порошенко помиловал пожизненно осужденную Любовь Кушинскую.

Об этом на своем Facebook написал народный депутат Украины от «Блока Петра Порошенко» Александр Грановский.

«Через 20 (двадцать) лет 2 (два) месяца и 5 (пять) дней Любовь Кушинская узнала, что скоро освободится, а точней в марте 2018 г, а точней через пару недель. Это стало возможным благодаря невероятным усилиям очень профессиональных адвокатов Андрею Федуру и Зое Ярош, желанию экспертов-криминалистов разобраться во всей этой мутной истории, не без помощи полиграфологов, которые больше 3 суток провели в колонии с Любой в надежде установить истину, которой пошел третий десяток. Поверьте, пройти все эти круги ада было довольно сложно», - написал он.

В частности, Грановский сообщил, что около года тому назад ему позвонил Денис Чернишов, который занимается в Министерстве юстиции Украины вопросами пенитенциарной службы и рассказал историю о женщине, которая отбывает наказание, которое она не совершала.

«Помочь женщине в принципе некому: дочь после обвинения в убийстве 2 человек уехала в другую страну, других родственников и симпатизирующих тоже нет, равно как и денег на защиту», - написал он.

Он также сообщил, что был вынужден лично обратиться с прошением к президенту Украины и, соответственно, в комиссию по помилованию.

«Точно знаю, что мое обращение не было эмоциональным: я передал тонну материалов новых экспертных заключений, которые говорили однозначно - имеющиеся материалы уголовного дела на тот момент не давали ни возможности, ни права судьям приходить к самому важному выводу в жизни Любы - убила 2 людей. Комиссия, очевидно, изучила и заключение полиграфологов, которые пришли к этому же выводу», - написал Грановский.

Отметим, Любовь Кушинская в 1997 году была задержана по подозрению в организации убийства, во время которого, по версии следствия, Кушинская застрелила одного из них. В правоохранительных органах утверждали, что это она сделала, чтобы завладеть квартирой одного из убитых. Любовь отвергает все обвинения, указывает на ряд несовпадений во время расследования, утверждает, что убитые, наоборот, одолжили у нее 20 тыс. долларов. Любовь провела в СИЗО Львова 8 лет пока ее дело расследовали, после чего была приговорена к пожизненному сроку.

Напомним, ранее в Украине отпустили из тюрьмы приговоренного к пожизненному заключению убийцу семерых человек, в том числе, и в Николаеве.