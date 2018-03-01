В Николаеве задержали рецидивиста, который заходил за женщинами в подъезд, избивал их и грабил

В Корабельном районе Николаева полицейские задержали мужчину, который избивал и грабил женщин.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В четверг, 1 марта, оперативники Корабельного отдела полиции задержали 41-летнего преступника, который ждал женщин у подъездов многоэтажек, заходил за ними в подъезд, избивал их и убегал с их сумками.

Изучив содержимое сумки, нападающий забирал только ценные, на его взгляд, вещи, а сам аксессуар выбрасывал в мусорник вместе с документами, ключами и недорогими мобильными телефонами, которых было большинство. Грабитель успел продать два отобранных мобильных, однако полицейские нашли их и изъяли, как и сумки с личными вещами женщин.

Отмечается, что ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за совершение ограблений и разбоев, а, освободившись год назад из тюрьмы, снова взялся за старое. Тогда злоумышленник действовал по такой же схеме: нападал исключительно на женщин, бил и забирал сумки.

Сейчас нападавшему сообщили о подозрении в совершении ряда тяжких преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 186 («Грабеж») и частью 2 статьи 187 («Разбой») Уголовного Кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что полиция разыскивает мужчину, который ограбил продавщицу в николаевском магазине.