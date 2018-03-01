В Николаеве суд продлил содержание под стражей для «банды Апти»

Апти Ислангириев, Руслан Кравчук и Араза Сулейманов Ленинский районный суд Николаева в четверг, 1 марта, продлил меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток обвиняемым Апти Ислангириеву, Аразу Сулейманову и Руслану Кравчуку.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

В судебном заседании прокурор заявил ходатайство о продлении срока содержания под стражей обвиняемых на 60 дней.

Обвиняемые и их защитники возражали против продления меры пресечения в виде содержания под стражей и указывали на отсутствие доказательств в подтверждение рисков, указанных в ходатайстве. Адвокаты обвиняемых просили применить к их подзащитным более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста или личного обязательства.

В итоге судейская коллегия в составе Игоря Коваленко, Юрия Крутия, Дмитрия Захарченко пришла к выводу, что ходатайство прокурора подлежит удовлетворению и продлила меру пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, в суде отмечают, что в судебном заседании объявлен перерыв до 13:00 19 марта. После этого рассмотрение уголовного производства запланировано понедельникам в 13:00.

Напомним, что николаевский менеджер Алексей Прокопов, который проходит в качестве потерпевшего в деле «банды Апти», отказался от своих претензий к подсудимым.

Как уже сообщалось, по информации полиции, преступники длительное время совершали на территории Николаевской области рейдерские захваты земель, уничтожали имущество предпринимателей и требовали дань с фермеров. А в ту ночь они не только подожгли технику предприятия, но и совершили покушение на жизнь ее владельца, местного фермера Алексея Прокопова, с которым таким образом пытался поквитаться бывший партнер по бизнесу. По словам самого фермера, в момент поджога он находился в загоревшемся автомобиле. Ранее сообщалось, что один из членов «банды Апти» пошел на сделку с прокурором и получил условный срок.