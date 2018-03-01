Албанская полиция нашла 613 килограмм кокаина в партии бананов из Колумбии

Албанская полиция в среду обнаружила 613 кг кокаина, которые были спрятаны контейнере с бананами из Колумбии. Наркотики были спрятаны в двойном дне и расфасованы в 528 пакетов.

Об этом пишет Reuters.

Глава албанской полиции Арди Велиу сообщил, что стоимость наркотика оценивается в 180 млн евро. Контейнер с партией кокаина прибыл в страну 10 дней назад через Италию и Мальту.

Двое подозреваемых в причастности к контрабанде наркотиков уже задержаны, еще один находится в розыске.

Согласно отчетам американского Госдепартамента, Албания уже много лет является важным транзитным пунктом на маршрутах наркотрафика в Европу.

Напомним, ранее стало известно о расследовании «кокаинового дела» в Аргентине . По данным следствия, 13 декабря 2016 года сотрудник посольства России в республике обнаружил в складских помещениях здания дипмиссии 389 кг кокаина в чемоданах.

В декабре 2017 года груз был направлен «как дипломатический багаж на российском правительственном самолете», говорила министр национальной безопасности Аргентины Патриция Буллрич

Напомним, полиция Аргентины подтвердила связь Ил-96 президента РФ с «кокаиновым делом».