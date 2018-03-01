В Киеве СБУ блокировала схему легализации террористов под видом крымчан

Служба безопасности Украины блокировала в Киеве деятельность организаторов незаконной схемы легализации иностранцев, в частности, причастных к террористической деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Процессуальное руководство осуществляет прокуратура. Правоохранители установили, что злоумышленники подыскивали желающих без законных оснований получить украинское гражданство.

«Дельцы обеспечивали «клиентов» поддельными паспортами граждан Украины – жителей АР Крым с целью дальнейшего получения последними биометрических паспортов», – заявляет СБУ.

«Во время обысков в лаборатории по изготовлению фальшивых документов оперативники спецслужбы обнаружили «дата-штампы» о пересечении границ ЕС, миграционные карты одной из стран СНГ, визы арабских государств», – информирует ведомство.

«У злоумышленников также изъяты штампы Государственной миграционной службы, паспорта граждан Украины – жителей АР Крым, справки о принятии на учет внутренне перемещенных лиц, а также другие материалы и оборудование, которые использовались в противоправной деятельности», – добавляет СБУ.

Открыто уголовное производство по ст. 258-3 и ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Решают вопрос об объявлении пяти фигурантам дела о подозрении в совершении преступления.

«Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других участников преступной группировки и представителей международных террористических и экстремистских организаций, которые воспользовались ее «услугами», – отмечает СБУ

Напомним, в Украине разоблачили механизм финансирования террористов «ЛДНР» с помощью криптовалют.