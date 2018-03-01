В Киеве задержали бездомного, который на станции метро избил полицейского

В столичной подземке задержали мужчину, который с кулаками набросился на полицейского.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Киева.

Инцидент произошел на станции «Театральная».

«Установлено, что при исполнении служебных обязанностей при открытии станции работник полиции увидел мужчину, который спал у дверей. По его просьбе освободить проход неизвестный резко сбил его с ног и набросился с кулаками, а потом побежал в сторону платформы», - говорится в сообщении.

Нарушителя задержали на станции метро «Золотые Ворота» и доставили в комнату полиции. Им оказался уроженец Житомирской области, 1975 года рождения, который не имеет постоянного места жительства.

После оказания помощи полицейского с ушибами головы и тела госпитализировали в стационар.

Напомним, ранее в Киеве задержали двух пьяных мужчин, которые избили полицейского на станции метро.