«Отец сразу пытался замять дело»: В Киеве сына заместителя министра образования задержали за разбой

Сына первого заместителя министра образования Владимира Ковтунца задержали за разбойное нападение.

Об этом сообщили источники INSIDER в правоохранительных органах,

Михаил Ковтунец, вместе с двумя сообщниками, был на днях задержан за нападение на курьера интернет-магазина.

- Сговорившись с двумя подельниками, он решил оказать вооруженное нападение на курьера одного из интернет-магазинов, торгующих техникой, - сказал собеседник.

По его словам, злоумышленники оформили в магазине доставку мобильного телефона Iphone 8+ по адресу, ул. Артиллерийский, пятый.

- Там они дождались курьера, угрожали ему пистолетом и применили физическую силу. Однако курьер сумел вырваться и убежать вместе с товаром. После этого пострадавший написал заявление в полицию. Во время опознания курьер узнал в Ковтунца того, кто угрожал ему пистолетом, - добавил собеседник.

Другой источник сообщил INSIDER, что Михаил Ковтунец является студентом академии СБУ, а его отец, Владимир Ковтунец, сразу после задержания сына, пытался замять дело в ГПУ, однако ему это не удалось.

По его словам, участникам нападения вручили подозрения о совершении преступления по ст 187 УК (Разбой).

Как известно, 26 ноября 2017 года была совершена попытка вооруженного нападения на продуктовый магазин в Киеве, обоих нападавших задержали. Одним из них оказался 14-летний Богдан Попов, сын народного депутата от Радикальной партии Игоря Попова. Сам Попов заявил, что его сын "попал в плохую компанию". Позже Оболонский районный суд Киева отказался поместить Богдана Попова под стражу и отпустил его под домашний арест. На данный момент дело находится в суде.