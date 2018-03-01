Киевский суд разрешил скандальному фигуранту дела «рюкзаков Авакова» Чеботарю выезжать за границу

Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство адвоката экс-заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и разрешил выезжать ему за границу.

Об этом сказано в постановлении суда.

Также Чеботарю разрешили не сообщать следователю об изменении места жительства или работы.

Судья учел, что фигурант дела о «рюкзаках Авакова» страдает тяжелыми заболеваниями, полный перечень которых указан в соответствующем постановлении. А также то, что «в настоящее время в Украине отсутствует возможность должным образом проводить лечение заболеваний подозреваемого».

Авдокат Чеботаря предоставил суду консультативное заключение Национального института рака, который подтверждает необходимость лечения за рубежом. Речь идет о клинике в Германии.

Ранее сообщалось, что Соломенский райсуд Киева снял арест с недвижимости сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря и бизнесмена Владимира Литвина.

Напомним, ранее глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что сыну главы Министерства внутренних дел Александру Авакову и бывшему замглавы МВД Сергею Чеботарю, которые фигурируют в так называемом «деле рюкзаков», грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Отметим, что ранее суд избрал сыну Авакова меру пресечения в виде личного обязательства – при этом прокуратура просила арест и залог в ₴5 миллионов. Также суд отпустил под личное обязательство фигуранта «дела рюкзаков», экс-замглавы МВД Чеботаря.

Как ранее сообщалось, суд вернул сыну Авакова паспорт и разрешил выехать из Украины.