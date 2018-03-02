В Харькове суд отпустил на свободу скандального соратника Медведчука

Экс-депутат Харьковского городского совета Андрей Лесик был освобожден из-под стражи. Такое решение принял Киевский районный суд города Харькова.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Дмитрий Тихоненков.

По словам адвоката, на предыдущем судебном заседании суд вернул прокурору обвинительный акт и отказал в избрании меры пресечения его клиенту.

Напомним, что Андрей Лесик был задержан 15 декабря 2017, в тот же день его арестовали на два месяца без права внесения залога. Экс-депутата подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Лесик был депутатом Харьковского городского совета в период с 2010 по 2015 год. Сначала входил во фракцию «Сильная Украина», потом в «Украинский выбор» Медведчука. По данным следствия, он неоднократно призывал к изменению границ Украины, предлагал провести «незаконный» референдум и не подчиняться требованиям законной власти.

На праздновании 9 Мая в 2016 году Лесик пришел на мемориал Славы в харьковском Лесопарке с георгиевской ленточкой, чем спровоцировал столкновения с проукраинскими активистами.