В Киеве на взятке СБУ задержала директора департамента Миграционной службы

Генпрокуратура Украины совместно с СБУ разоблачила и задержала должностных лиц Государственной миграционной службы, которые за взятку обещали ускорить выдачу загранпаспортов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган

Заместитель начальника одного из отделов ГМС Украины по предварительному сговору с директором департамента ведомства получали от граждан деньги за ускорение процедуры изготовления биометрического загранпаспорта.

«800 гривен сверху - и вам обещали ускорить получение документа. Вчера фей задержали», - написала Сарган.

Напомним, в Киеве СБУ блокировала схему легализации террористов под видом крымчан.