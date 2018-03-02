Киевский суд отпустил четырех киллеров на свободу с залогом в 300 тысяч гривен

Судья Печерского районного суда Киева Лариса Цокол отпустила под залог четверых подозреваемых в организации заказных убийств, в том числе и руководителя ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины».

Данное решение суд принял вечером в четверг, 1 марта. Каждому из подозреваемых определен залог в 350 тыс. гривен, пишут «Украинские новости».

Отметим, что имена подозреваемых известны. Это Николай Стрепаченко, Александр Царенко, Борис Драпак и Ярослав Мужик.

Постановлением суда всем подозреваемым на период следствия запрещено общаться друг с другом.

Операция по задержанию преступников проводилась 26 и 27 февраля 2018 года совместно с ГУР МО Украины и Генеральной прокуратурой. Среди задержанных – руководитель одного из структурных подразделений Государственной продовольственно-зерновой корпорации и служащий ГУР.

«26 и 27 февраля 2018 года следователи Главного следственного управления Нацполиции, оперативники Департамента внутренней безопасности и Департамента защиты экономики Нацполиции совместно с работниками Управления собственной безопасности ГУР МО Украины при процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры Украины провели мероприятия по задержанию злоумышленников заказчиков, организатора и исполнителей. Всех их задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. В ближайшее время в Печерском суде задержанным будет избираться мера пресечения», – сообщали в Нацполиции.

Там также отметили отмечают, что покушение на одного из руководителей ГПЗКУ, совершенное 10 ноября 2017 года, было непосредственно связано с профессиональной деятельностью потерпевшего.