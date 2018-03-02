Скандального депутата Николаевского облсовета Чмыря отдали под суд за избиение главы РГА и угрозы ружьем селянам

Сергей Чмырь Следователи полиции завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении депутата Николаевского областного совета от ВО «Батьківщина» Сергея Чмыря, который обвиняется в совершении ряда уголовных преступлений, и обвинительный акт передали в суд.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

«28 февраля 2018 года процессуальным руководителем утвержден и направлен в суд обвинительный акт для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.

Как известно, Чмырь обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины. Речь идет об эпизоде, когда 28 июня 2016 года депутат, устроив стрельбу и угрожая ружьем, отобрал бензопилу у людей, которых заподозрил в том, что они пилят деревья. В рамках расследования данного производства у него дома и изъяли четыре ружья.

В определении суда описываются события того дня по версии следствия. Говорится, что около 13:00 Сергей Чмырь ехал на «Toyota Land Cruiser», остановился в поле возле автомобиля, у которого находились два человека. Он заподозрил их в вырубке деревьев, достал из своего автомобиля охотничье ружье и один раз выстрелил в сторону лесополосы.

«После чего, направляя ружье в сторону потерпевших, начал угрожать им физической расправой и применением оружия, что создавало реальную угрозу для жизни и здоровья потерпевших. При этом он сказал своему сыну забрать из автомобиля «ГАЗ 3221», бензиновую пилу «Минская» синего цвета», - говорится в определении суда.

После этого депутат еще направлял ружье в ноги одного из обвиненных в порубке деревьев, а потом сел в авто и уехал. Сам Чмырь отрицает, что стрелял.

Также скандальный депутат обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 350 («Угроза или насилие относительно служебного лица или гражданина, исполняющего общественный долг») за нападение на главу Арбузинской РГА Александра Палия.

Напомним, что один раз вопрос по поведению депутата Чмыря вносился в повестку дня заседания антикоррупционной комиссии, но был снят.

За последние два года Чмырь стал фигурантом сразу нескольких скандалов.

Ранее, 14 декабря 2015 года, Чмырь заявлял о попытке его похищения группой людей в милицейской форме. После чего была обнародована аудиозапись, свидетельствующая о том, что эти «похитители» ранее пытались выбить у депутата «долг» за выполненный «заказ».

К тому же, специалисты Госфининспекции области во время ревизии возглавляемого Чмырем госпредприятия «Агрономия» обнаружили нарушения, которые привели к потерям на сумму 4 миллиона гривен. Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявлял, что после всех актов проверок на ГП есть все основания, чтобы отстранить Чмыря от должности.

А несколько лет назад Чмырь обвинялся в том, что организовал коррупционный механизм, по которому подчиненные платили ему взятки. Чиновник был задержан во время получения от подчиненного очередной взятки в пять тысяч долларов США, в кабинете изъяли еще 150 тысяч гривен и 17 тысяч долларов. Чмырь был осужден к лишению свободы сроком на пять лет с конфискацией имущества, но позже Апелляционный суд Киева смягчил приговор и Сергея Чмыря освободили от отбывания наказания в колонии, назначив испытательный срок два года.

А 16 февраля 2017 года года в Николаеве Чмыря в состоянии алкогольного опьянения за рулем «Toyota Land Cruiser» остановили патрульные полицейские.

Позже пресс-служба Управления патрульной полиции Николаева опубликовала видеозапись инцидента. Выяснилось, что Чмырь пытался дать взятку в размере 1000 гривен патрульным полицейским, чтобы они его отпустили. По этим материалам в Национальном антикоррупционном бюро в отношении Сергея Чмыря открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»). В итоге 16 июня суд признал депутата Сергея Чмыря виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения, но все же вернул ему водительское удостоверение.

Также 20 марта 2017 года Апелляционный суд в Николаевской области признал Чмыря виновным в совершении коррупционных правонарушений - будучи директором госпредприятия, он 14 раз подписывал договора об услугах с фирмой, принадлежащей его сыну Игорю Чмырю. При этом ему удалось избежать административного взыскания из-за окончания сроков привлечения к ответственности.