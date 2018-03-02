В Киеве «крышевавший» наркоторговлю полицейский разбил несколько автомобилей при задержании

В четверг, 1 марта, в Киеве прокуратура, СБУ и полиция провели спецоперацию по задержанию наркоторговцев, которые работали под «крышей» работника полиции.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева

В ходе негласных следственных действий правоохранители выяснили, что распространитель опия ацетилированного (так называемой ширки) в последние полгода ежемесячно платил полицейскому дань за возможность беспрепятственно «работать» на территории Киева и Киевской области.

После задержания мужчина сообщил правоохранителям, что именно сегодня он должен уплатить деньги работнику полиции.

Около 19:00 при получении дани был задержан оперуполномоченный ГУ Нацполиции в Киевской области.

«Во время задержания 28-летний старший лейтенант начал сопротивляться представителям оперативных спецслужб и пытался скрыться от правоохранителей на собственном автомобиле, разбив автомобили, которыми были перекрыты пути ухода», - сказано в сообщении столичной прокуратуры.

В ходе спецоперации был задержан еще один наркоторговец.

Задержанным готовят сообщение о подозрении - нарктоторговцам по ст. 307 (хранение или сбыт наркотиков), полицейскому - по ст. 368 УК Украины (получение взятки).

Напомним, в Ивано-Франковске полицейский арестован с залогом 5,2 миллиона за «крышевание» наркобизнеса.