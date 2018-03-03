Мариупольский суд отстранил зампрокурора Николаевщины Божило от руководства в «деле Титова»

Степан Божило Жовтневый районный суд Мариуполя в субботу, 3 марта, отстранил заместителя прокурора Николаевской области Степана Божило от процессуального руководства в уголовном производстве относительно Михаила Титова и других фигурантов.

Соответствующее определение суда разместил на своей странице в Facebook адвокат подозреваемого Алексея Пелипаса Владимир Тимошин, который ходатайствовал об отстранении Степана Божило.

Речь идет об уголовном производстве относительно вмешательства в адвокатскую деятельность со стороны прокуратуры. Как известно, ранее Тимошин через суд требовал открыть уголовные производства и судья удовлетворила его жалобу. Адвокат сетовал, что общественник Артем Щеглов дал свои свидетельские показания в которых обвинил его в тяжелых преступлениях, а сотрудники прокуратуры в дальнейшем при помощи этих показаний пытались вмешиваться в адвокатскую деятельность в уголовном производстве «делу Титова».

Тогда в Единый реестр досудебных расследований относительно заместителя прокурора области Степана Божило и следователей Вячеслава Ерошкина и Дмитрия Шалабоды сведения внесены по части 2 статьи 397 Уголовного кодекса Украины («Вмешательство в деятельность защитника или представителя лица»).

Согласно опубликованному определению, 15 февраля Тимошина признали потерпевшим. Адвокат обратился в суд с ходатайством об отводе зампрокурора области Степана Божило, чтобы обеспечить непредвзятость рассмотрения уголовных производств.

Сам Степан Божило и прокурор Сергей Тирон возражали против требований адвоката.

В итоге следственный судья Жовтневого райсуда Мариуполя Владимир Ковтуненко на данный момент не нашел фактов предвзятого отношения Божило, но для устранения сомнений в объективности следствия решил отстранить Степана Божило от производство относительно Михаила Титова и других фигурантов на момент расследования производства, где адвоката признали потерпевшим от действий прокуратуры.

Отметим, что ранее также обыски по «делу Титова» правоохранители проводили и в других адвокатов, которые защищают подозерваемых в этом уголовном производстве. В частности, об этом сообщали адвокаты Василий Калаянов и Игорь Притыкин.

Как известно, что Апелляционный суд Донецкой области в четверг, 1 марта, оставил в силе решение суда первой инстанции в «деле Титова», отказав адвокатам во всех ходатайствах и в апелляционной жалобе о смене меры пресечения Михаилу Титову.

Из пяти задержанных под стражей в СИЗО остались только Дмитрий Леонов и Михаил Титов. Ранее Апелляционный суд Донецкой области изменил меру пресечения николаевскому бизнесмену Алексею Пелипасу на домашний арест. Позже апелляционная инстанция также отпустила под домашний арест Олега Коноваленко и Бориса Серафимова.

Напомним, 29 августа 2017 года сотрудники Центрального аппарата Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками прокуратуры провели обыски в помещении «Техноконтракта», а также у ряда депутатов Николаевского городского совета, которые, по версии правоохранительных органов, связаны с авторитетным николаевским бизнесменом Михаилом Титовым, известным под прозвищем «Мультик».

В итоге был задержан сам Михаил Титов и еще четыре человека: Борис Серафимов, Алексей Пелипас, Дмитрий Леонов и Олег Коноволенко. 31 августа всем им Жовтневым районным судом Мариуполя были избраны меры пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

После этого Генпрокурор Украины Юрий Луценко в Николаеве заявил, что задержанный и арестованный Михаил Титов занимает антиукраинскую позицию. А в ходе обысков у него обнаружили «18 стволов, дополненных георгиевскими лентами».

На что жена Титова Анна рассказала о том, как проходил обыск у них дома и заявила, что обыск правоохранители делали без особого энтузиазма и по их виду было видно, что они вообще ничего не ищут.

Стоит сказать, что по словам адвоката Василия Калаянова, следственная группа по делу «ОПГ Михаила Титова» с момента задержания подозреваемых собрала только новые показания общественников. Также по мнению адвоката Сергея Войченка, который в суде представляет интересы николаевского «авторитетного бизнесмена» Михаила Титова, задержание депутата Николаевского городского совета от «Оппоблока» Игоря Копейки в итоге завершится «большим пшиком», а от самого дела со временем ничего не останется.

Недавно Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что прокуратура собрала достаточно доказательств виновности Михаила Титова и других подозреваемых фигурантов и через два месяца дело будет готово для к рассмотрению в суде.