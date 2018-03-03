На Николаевщине прокуратура задержала мужчину, который пытался дать полицейскому взятку в 8 тысяч гривен

Житель Еланецкого района Николаевской области предлагал полицейскому взятку в 8 тысяч гривен.

Об этом сообщают в прокуратуре Николаевской области.

Так, мужчина пытался передать взятку в размере 8 тысяч гривен одному из руководителей Еланецкого отделения полиции, за совершение влияния на подчиненных, которые бы отнеслись к нему лояльно в уголовном производстве по факту незаконной порубки леса.

В свою очередь полицейский ранее обратился в прокуратуру с соответствующим заявлением и передача денег проходила уже под контролем правоохранителей.

В среду, 28 февраля, Вознесенская местная прокуратура сообщила о подозрении 30-летнему жителю Еланецкого района в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 369-2 (Предоставление неправомерной выгоды лицу , которая предлагает или обещает (соглашается) за такую ​​выгоду или предоставление такой выгоды третьему лицу повлиять на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства) Уголовного Кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве на взятке СБУ задержала директора департамента Миграционной службы.