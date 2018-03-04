В Запорожской области налоговика поймали на взятке в 250 тысяч гривен

В Запорожской области 3 марта за взяточничество задержали начальника отдела аудита одной из налоговых инспекций.

Об этом сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона Украины.

«Установлено, что за уменьшение суммы убытков в акте проверки с 650 тысяч гривен до 170 тысяч гривен указанный чиновник требовал и получил от директора коммерческой структуры неправомерную выгоду в сумме 250 тысяч гривен. Налоговика задержали непосредственно во время совершения преступления», - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее предприниматель заявил, что экс-начальник николаевской налоговой милиции Сосинович использовал УБЭП для давления на бизнес.