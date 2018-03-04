«На нары!» - под Киевом митинговали под особняком главаря «титушек» Крысина, причастного к убийству журналиста

В селе Гатное под Киевом несколько десятков участников организаций «Автомайдан» и С14 устроили демонстрацию под частным домом Юрия Крысина, который является фигурантом дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия в феврале 2014 года.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ».

Участники акции требовали от Крысина, чтобы он не скрывался от правосудия и появлялся на судебных заседаниях. К протестующим никто не вышел. Прибывшая на место полиция в происходящее не вмешивалась.

Забор его особняка изрисовали граффити, а также рядом разлили томатный сок, символизирующий кровь.