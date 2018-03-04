«На нары!» - под Киевом митинговали под особняком главаря «титушек» Крысина, причастного к убийству журналиста

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В селе Гатное под Киевом несколько десятков участников организаций «Автомайдан» и С14 устроили демонстрацию под частным домом Юрия Крысина, который является фигурантом дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия в феврале 2014 года.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ».

Участники акции требовали от Крысина, чтобы он не скрывался от правосудия и появлялся на судебных заседаниях. К протестующим никто не вышел. Прибывшая на место полиция в происходящее не вмешивалась.

Забор его особняка изрисовали граффити, а также рядом разлили томатный сок, символизирующий кровь.

Как известно, 22 декабря Шевченковский райсуд приговорил Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста Вячеслава Веремия к 4 годам условно, однако "смягчающие обстоятельства" в виде двух малолетних детей и "раскаяния" подсудимого уменьшили этот срок до 2 лет.

Суд установил, что Крысин сознательно в группе других «титушек» добивал битой Веремия вечером 18 февраля 2014 года возле Михайловской площади. Один из "титушек" в процессе избиения выстрелил в журналиста и смертельно ранил его. 

Вадим Богданов

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