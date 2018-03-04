В Новой Каховке задержали группу налетчиков на ювелирные магазины, промышлявших в нескольких областях

Полицейские задержали группу, которая в течение нескольких лет совершала кражи из ювелирных магазинов.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины

Злоумышленники были задержаны после совершения преступления в городе Новая Каховка Херсонской области. В целом они похитили ювелирные изделия на сумму свыше 15 миллионов гривен.

«В состав преступной группы вошли четверо мужчин. Все – ранее судимые. Сейчас установлена их причастность к более 20 фактам имущественных преступлений на территории Волынской, Житомирской, Закарпатской, Черкасской, Кировоградской, Львовской, Киевской, Ивано-Франковской, Винницкой, Тернопольской и Одесской областей, - говорится в сообщении. - Они подозреваются не только в совершении краж из ювелирных магазинов, но и в кражах банковских терминалов самообслуживания и разбойных нападениях на «валютчиков» с применением физического воздействия и огнестрельного оружия».

Во время задержания злоумышленники оказывали сопротивление и пытались скрыться на автомобиле. У них изъяли предмет, похожий на огнестрельное оружие, и орудие, которое подозреваемые использовали при совершении преступлений.

Установлено, что организатором преступной группы является 33-летний уроженец Черновицкой области, который с 2011 года находится в розыске за совершение аналогичного преступления. Что касается других участников группы, то это 35-летний брат организатора, 37-летний житель Львова и 34-летний уроженец Латвии. Все четверо - ранее судимые.

Всем четырем злоумышленникам избрана мера пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 580 тысяч гривен.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Николаеве задержали налетчика на ювелирный магазин, который приехал из РФ и искал деньги на обратный билет.