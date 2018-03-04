Подозреваемый в покушении на главу Государственной зерновой корпорации внес залог и сбежал

Один из задержанных правоохранителями подозреваемых в покушении на убийство руководителя ОАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины», уплатил залог и скрылся.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Подозреваемый в исполнении заказа на убийство внес залог и вышел из-под стражи в субботу, 3 марта, после чего не явился в суд. Защитники не владеют информацией о месте его пребывания. Четырем фигурантам данного дела Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 352,4 тысячи гривен каждому. Генеральная прокуратура Украины подала апелляционную жалобу на слишком мягкие меры пресечения фигурантам дела о тяжком преступлении.

«В то же время, 2 марта около 21:00, сторона защиты вместе с работником Государственной судебной администрации при поддержке народных избранников прибыла в изолятор временного содержания. Они требовали отпустить одного из подозреваемых, заранее понимая, что это сделать невозможно, ведь освобождение лица, находящегося в ИВС, происходит по строго установленной процедуре», - добавили в Нацполиции.

Как известно, в конце февраля задержали четырех человек по подозрению в совершении покушения на убийство заместителя главы ГПЗКУ и подготовке к покушению на убийство и.о. главы госкорпорации.

«Это – два заказчика, один из которых занимал должность руководителя департамента в данном учреждении, организатор – разведчик ГУР, а также исполнитель. Еще один исполнитель был задержан 10 ноября 2017 года, сразу после совершения преступления», - отметили правоохранители.

По версии следствия, организаторы нападения пытались убрать неуступчивых руководителей госпредприятия, мешавших проводить фиктивные закупки зерна по поддельным договорам.