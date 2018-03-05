Организаторами поджога офиса Общества венгерской культуры на Закарпатье являются спецслужбы РФ, - Москаль

Организатором поджога офиса Общества венгерской культуры Закарпатья является сотрудник МГБ Приднестровья, которого курировали спецслужбы России.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

Также Москаль сообщил, что среди участников поджога офиса оказались участники АТО, которые «польстились на деньги».

«С сожалением должен констатировать, что среди задержанных преступников, жителей Черкасс и Кропивницкого, которые подожгли офис Общества венгерской культуры Закарпатья в ночь на 27 февраля, есть и участники АТО. Они не члены политических партий или движений, а пошли на эту провокацию, польстившись на деньги. Личность организатора тоже установлен - это житель Приднестровья, который сразу после преступления убежал домой. По нашей информации, он сотрудник МГБ (министерства госбезопасности) Приднестровья», - сообщил Москаль.

Также Москаль заявил, что для поджога офиса российские спецслужбы пытались привлечь местных активистов, но им это не удалось.

«Учитывая статус этой территории, сейчас организатор недосягаем для украинского правосудия, однако ни у кого нет никаких сомнений, что за вторым поджогом офиса ОВКЗ стоит ФСБ России (так же, как и по первому поджогом в ночь на 4 февраля, который совершили граждане Польши члены праворадикальной пророссийской организации «Фаланга»)», - сообщил губернатор.

«Российские спецслужбы пытались подключить для поджога офиса ОВКЗ местных «активистов», и только после того, как это не удалось, задействовали исполнителей из других областей. Блестящая операция Службы безопасности Украины и Национальной полиции и оперативное раскрытие преступления заслуживают самых высоких похвал. Особенно, учитывая тот факт, что нынешние преступники действовали гораздо профессиональнее польских праворадикалов», - добавил глава ОГА.

Москаль также выразил уверенность что спецслужбы РФ и дальше будут пытаться дестабилизировать ситуацию на Закарпатье.

«Лично у меня нет сомнений, что москальски спецслужбы и дальше устраивать различные провокации, чтобы попробовать рассорить украинский и венгров и расшатать Закарпатья на межэтнической почве. Так вот, как настоящий Москаль заявляю - ничего у вас не получится! Хрен вам в рыло, а не «Донбасский сценарий» в Закарпатье!» - резюмировал Москаль.

Напомним, 4 марта силовики задержали подозреваемых в нападении на общество венгерской культуры в Ужгороде.