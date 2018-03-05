«Находится в СИЗО больше восьми месяцев»: в Украине по обвинению в шпионаже судят белоруса

В Украине судят 33-летнего гражданина Беларуси Юрия Политику по обвинению в шпионаже.

Об этом идет речь в статье «Украинской правды».

По версии прокуратуры Политика пытался вывезти в своем смартфоне аэросъемку зоны АТО. К ней прилагалась секретная карта наступательной операции «Шторм», которую ВСУ планировали в начале июля 2017 года между Мариуполем и Новоазовском.

За интерес к секретным данным белорусу грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

Спецслужбы «вели» Политику несколько месяцев. Сам минчанин называет это «подставой» и провокацией.

Все обвинения в свой адрес белорус отвергает.

- Я полностью отрицаю свою вину. Ничего из того, что мне приписывают, не было. Я – не шпион! Ни на кого не работал – ни на Беларусь, ни на Россию. У них есть только одни предположения – то я работал на КГБ Беларуси, то на ФСБ России. Они сами не уверены точно, – поведал УП Политика.

Белорус также заявляет, что признательные показания из него после задержания якобы выбивали силой. По его словам, вывезли в лес, угрожали оружием. В СБУ эти заявления отвергают.

В СИЗО Политика сидит больше восьми месяцев. В феврале в Чернигове начались предварительные слушания по делу. Его судьбу решит коллегия из трех судей.

Слудующее заседание назначено на 27 марта.

Напомним, 17 ноября председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания сообщил, что в Беларуси задержали корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко по подозрению в шпионаже. Позже в КГБ Беларуси заявили, что украинский журналист задержан по подозрению в шпионаже.