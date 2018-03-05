На Николаевщине задержали мужчину, который едва не зарезал собутыльника, а потом ждал полицию у соседей

На Николаевщине полиция задержала 48-летнего мужчину, который в ходе совместного распития алкогольных напитков с товарищем, нанес ему ножевое ранение.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Так, в Новоодесский отдел полиции ГУНП поступило сообщение из местной больницы о госпитализации с ножевыми ранениями 37-летнего мужчины.

Выяснилось, что в тот вечер в одном из сел района, двое мужчин организовали застолье, в ходе которого между мужчинами возникла ссора. После чего один из мужчин схватил со стола нож и нанес несколько ударов потерпевшему. При этом, злоумышленник сразу сообщил о произошедшем соседей, и попросил вызвать врачей и полицейских.

На данный момент пострадавший находится в медицинском учреждении. Полицейские задержали 45-летнего злоумышленника, который находился под наблюдением соседей до приезда правоохранителей. Нож, которым было нанесено ранение, изъят и направлен на экспертизу.

По согласованию с прокуратурой мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 15 («Покушение на преступление») части 1 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины («Умышленное убийство»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие продолжается.

Напомним, что в Николаеве суд отправил в тюрьму девушку, которая убила своего 28-летнего пьяного мужа.