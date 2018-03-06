На Киевщине задержали двух киевлян, которые выращивали в заброшенном доме элитную коноплю стоимостью в 5 миллионов гривен

В селе Комаровка Киевской области двое киевлян вырастили плантацию элитной конопли на 5 миллионов гривен.

Об этом сообщается на сайте полиции.

К правоохранителям обратились жители села, которые рассказали, что после приезда новых соседей из колодца регулярно исчезает вода.

Как оказалось, несколько месяцев назад двое киевлян купили в селе старый дом. В нем никто не проживал постоянно, но раз в три дня туда наведывались новые хозяева. Каждый раз после таких визитов местные жители испытывали недостаток питьевой воды.

"В ходе отработки информации в поле зрения местной полиции попали двое жителей столицы. Во время санкционированного обыска дома полицейские обнаружили посевы элитной конопли. По словам специалистов, урожай выращивали с достаточно дорогих семян, происхождение которых устанавливается. Внутри помещения все было обустроено для непрерывного процесса выращивания: конопля в горшках - от маленькой до почти созревшей, стены дома в алюминиевой фольге, вытяжка, вентилятор, капельная система полива", - отметили в полиции.

Открыты уголовные производства по ст.310 Уголовного кодекса(посев или выращивание снотворного мака или конопли) и ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта ).

Одного подозреваемого задержали на месте, а его напарника - по месту жительства в столичной квартире. Продолжаются следственные действия.

Напомним, 15 февраля в Баштанке полиция задержала 40-летнего организатора торговли каннабисом и его 54-летнего пособника. Во время обысков, изъяли наркотики, розничная цена которых по ценам «черного рынка» составляет около 1 миллиона гривен. Также изъяли полученные от наркоторговли деньги, две единицы огнестрельного оружия и боеприпасы, гранату РГД-5, пластид. Каннабис поставлялся в Николаев для торговли через «закладки».