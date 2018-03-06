На Николаевщине мужчина, который попался на перевозке килограмма каннабиса, отделался годом условно

На Николаевщине мужчина, которого полиция задержала при перевозке почти килограмма каннабила, получил наказание в виде одного года условно

Об этом говорится в приговоре Баштанского районного суда Николаевской области.

Согласно приговору, автомобиль мужчины полицейские остановили 31 октября 2017 года на автодороге в направлении села Привольное Баштанского района. В салоне сотрудники полиции нашли 942,6 грамма наркотического вещества.

На следующий день в ходе обыска в доме задержанного полиция нашла пластиковое устройство для употребления наркотического средства, разноразмерные полиэтиленовые пакеты, электронные весы, менее грамма каннабиса и деревянную курительную трубку.

Обвиняемый вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью. Он пояснил, что еще осенью 2017 собрал соцветия растения конопли для собственного употребления без цели сбыта, большую часть которого перевозил в своем автомобиле, а часть осталась в его дома в курительной трубке. В ходе проведенного обыска он добровольно выдал работникам милиции наркотики.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 309 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта») Уголовного кодекса Украины, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года. Одновременно суд принял решение освободить осужденного от отбывания наказания, если он в течение годичного испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности.

Напомним, 15 февраля в Баштанке полиция задержала 40-летнего организатора торговли каннабисом и его 54-летнего пособника. Во время обысков, изъяли наркотики, розничная цена которых по ценам «черного рынка» составляет около 1 миллиона гривен. Также изъяли полученные от наркоторговли деньги, две единицы огнестрельного оружия и боеприпасы, гранату РГД-5, пластид. Каннабис поставлялся в Николаев для торговли через «закладки».