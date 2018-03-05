«Создавали искусственный дефицит бланков для перевозчиков»: Во Львове полиция задержала супругов-взяточников

Во Львове правоохранители разоблачили коррупционную схему, организованную руководителем отдела территориального управления Госслужбы по безопасности на транспорте, и ее мужем.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Как выяснилось, чиновница создавала искусственный дефицит бланков разрешений на международные грузовые автоперевозки. В дальнейшем за определенное «вознаграждение» она организовывала и помогала перевозчикам с получением этих документов. В качестве посредника злоумышленница привлекла своего мужа, который выполнял роль посредника.

В воскресенье, 4 марта, супруги были задержаны правоохранителями во время получения очередной суммы взятки в размере 1 тыс. долларов.

«Кроме того, у посредника дополнительно изъяли 3,2 тыс. долларов и 10 тыс. гривен. Также у мужчины обнаружили 24 пустых бланка разрешений, «черновые» записи с записями номеров бланков и сумм средств, полученных за их выдачу», - сообщили в полиции.

«По месту работы и жительства фигурантов было также изъято более 16 тыс. долларов США, 48 тыс. гривен и 11 тыс. евро», - говорится в сообщении.

Супруги задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса.

Полиция устанавливает других лиц, которые могут быть задействованы в коррупционной схеме. Досудебное расследование проводится по ст.368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Напомним, в Запорожской области налоговика поймали на взятке в 250 тысяч гривен.