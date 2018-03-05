«Голову унес с собой»: В Одессе убийца девушки при задержании ранил полицейского и пытался вскрыть себе вены

В Одессе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в жестоком убийстве 29-летней предпринимательницы.

Об этом сообщает «Думская».

Мужчину 1993 года рождения задержали, когда он ехал в Одессу из Арциза. Мужчина работает поваром-сушистом в одном из одесских заведений. Он был знаком с убитой: они учились в одной школе.

Во время задержания подозреваемый ранил правоохранителя ножом и пытался вскрыть себе вены.

Он признался, что на убийство пошел из-за неразделенной любви, якобы убитая девушка отказала ему в близости. Кроме того, был и корыстный мотив.

Убийца умертвил ее, перерезав горло, после чего обезглавил. Голову он унес с собой (вместе с деньгами и ценным имуществом, найденным в квартире) и закопал. Сейчас оперативники ищут часть тела в месте, которое указал задержанный.

Как сообщалось ранее, 27 февраля в Одессе полицейские нашли в квартире на Средней улице обезглавленное тело девушки.