Киевский суд приговорил к восьми годам тюрьмы «шоколадного» грабителя, который за десять лет «обчистил» более 20 банков

Голосеевский районный суд города Киева приговорил к восьми годам лишения свободы 50-летнего уроженца Ивано-Франковской области, который в течение десяти лет ограбил более двух десятков банков.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Прокуратура доказала причастность злоумышленника к 24 преступлениям. Как было установлено, обвиняемый свою незаконную деятельность начал в 2008 году. За это время он ограбил 22 отделения банков, из которых вынес 2 миллиона гривен.

Также обвинение доказало вину мужчины в незаконном хранении и изготовлении боеприпасов.

Приговором суда злоумышленник осужден к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

«Приговором Голосеевского районного суда г.. Киева мужчину признан виновным по ч. Ч. 3, 4 ст. 187 (разбой, совершенный в крупных и особо крупных размерах, соединенный с проникновением в помещение), ч. 1 ст. 263 («Незаконное приобретение и хранение боеприпасов)», ч. 1 ст. 263-1 («Незаконное изготовление боеприпасов») УК Украины и осужден к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества», — говорится в сообщении.

Отмечается, что грабитель был задержан в июле прошлого года. Он был известен тем, что оставлял на месте преступления шоколадные конфеты.

Напомним, ранее полиция опубликовала видео с «шоколадным» грабителем банков, которого разыскивает более двух лет.