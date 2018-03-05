Минздрав отказал врачу в должности главы харьковского облздрава, ранее осужденного за продажу детей

Минздрав запретил назначать начальником Управления здравоохранения Харьковской ОГА Богдана Федака (главный врач областной клинической больницы) на основании того, что у него было уголовное прошлое.

Об этом сообщается на сайте министерства.

Федак в середине 90-х был осужден по ст.165 и ст.172 Уголовного кодекса (в редакции 1960 года) и приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы по так называемому «делу детей» (о незаконном усыновлении иностранными гражданами украинских младенцев). Впрочем, он вскоре вышел по амнистии.

«Считаем недопустимым назначение человека с уголовным прошлым и соответствующей репутацией на эту должность, поэтому не можем согласовать назначение Богдана Федака на должность начальника Управления здравоохранения Харьковской ОГА. О соответствующем решении МОЗ Украины сообщило Харьковскую ОГА официальным письмом», - сообщил Минздрав.

В 2006 году, когда мэром Харькова был Михаил Добкин, Богдан Федак стал главврачом городской больницы скорой и неотложной помощи. С 2010 года он возглавляет Харьковскую областную клиническую больницу.

Место руководителя Управления охраны здоровья ХОГА вакантно с лета 2016 года, когда стало известно, что уволился Александр Галацан. С тех пор обязанности начальника облздрава исполняет Галина Сироштан.

Напомним, на Харьковщине педагог интерната продала ученицу на органы за 10 тысяч долларов.