О Казимирове

Мое личное субъективное скромное мнение: Убийца, признанный судом таковым, который липовой уникальной «смертной» справкой получил «индульгенцию» и стал осуждённым, но с правами и свободами, как у нас с вами, и продолжает незаконно ездить за рулем в состоянии наркотического опьянения (хотя от освидетельствования отказывается, но это подтверждает, а не опровергает мой ход мыслей) — плевок в лицо законодательной системы и всем жителям города в первую очередь.

Вождение без прав — административное правонарушение.

Закон не позволяет заставить его второй раз пройти медкомиссию.

Единственный шанс — снова взять за совершение уголовного преступления и тогда уже по полной назначить нормальную экспертизу «под присмотром» общественности и прессы.

То есть нужно дождаться, пока он ещё кого-то убьёт?!

Вот что делать сейчас полицейским?

Ваше мнение?

Чтобы потом не говорили, что полиция, растакая, отпустила Казимирова...