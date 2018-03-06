В Николаеве наградили полицейских, которые раскрыли убийство младенца

В Николаеве 6 марта во время селекторного совещания в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области наградили полицейских, которые раскрыли убийство младенца.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
«Правоохранители сработали эффективно и слаженно, поэтому за высокие профессиональные действия заместитель начальника Главного управления Иван Выговский отметил оперуполномоченного Заводского отдела полиции рядового Виталия Винниченко и инспектора ювенальной превенции Заводского отдела полиции капитана Дмитрия Ворону. Они в течение нескольких часов установили 30-летнюю роженицу, которая ночью родила ребенка, убила и избавилась от него».
«Также руководством положительно оценены результаты работы сотрудников следственного отделения Заводского отдела полиции – лейтенанта полиции Евгении Горкавченко и старшего лейтенанта Елены Соловей», - сообщили в полиции.