В Николаеве наградили полицейских, которые раскрыли убийство младенца

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В Николаеве 6 марта во время селекторного совещания в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области наградили полицейских, которые раскрыли убийство младенца.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

«Правоохранители сработали эффективно и слаженно, поэтому за высокие профессиональные действия заместитель начальника Главного управления Иван Выговский отметил оперуполномоченного Заводского отдела полиции рядового Виталия Винниченко и инспектора ювенальной превенции Заводского отдела полиции капитана Дмитрия Ворону. Они в течение нескольких часов установили 30-летнюю роженицу, которая ночью родила ребенка, убила и избавилась от него».

«Также руководством положительно оценены результаты работы сотрудников следственного отделения Заводского отдела полиции – лейтенанта полиции Евгении Горкавченко и старшего лейтенанта Елены Соловей», - сообщили в полиции.

Вадим Богданов

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