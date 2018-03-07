На Николаевщине суд наказал условным сроком двух ПТУшников, которые пытками получали показания знакомого

В Николаевской области суд наказал двух обвиняемых годом условного срока за пытки над знакомым, который якобы распространял про них слухи и рассказал полиции об их кражах.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Вознесенского горрайонного суда Николаевской области.

Происшествие произошло в селе Трикарты Вознесенского района 13 февраля 2017 года. Двое несовершеннолетних на момент совершения преступления учеников профессионально-технического училища позвали к себе на квартиру знакомого.

Чтобы потерпевший не убежал от них, молодчики связали ему руки полимерной стяжкой. После этого два товарища начали ногами и руками избивать своего гостя и требовали от него признаться в распространении слухов в их адрес. Также злоумышленники для побоев применяли деревянную палку и кусок резинового шланга.

Согласно приговору, пытки над связанным потерпевшим длились около полутора часа. Потерпевший рассказал в суде, что от него требовали признаться в том, что он рассказал полиции о кражах двух обвиняемых на территории поселка.

Сами обвиняемый не признали свою вину и отказались давать показания относительно объявленного им обвинения.

В итоге суд признал обвиняемых виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека») и части 2 статьи 127 («Пытки») Уголовного кодекса Украины и назначил им наказание по данным статьям в виде пяти лет лишения свободы. Одновременно с этим суд учел несовершеннолетие обвиняемых и освободил их от назначенного основного наказания, установив им испытательный срок один год. Осужденных обязали уведомлять уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства или работы.

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