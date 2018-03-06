Апелляционный суд отказался отстранить Труханова от должности мэра Одессы

Апелляционный суд Киева во вторник отказался отстранить Геннадия Труханова от должности мэра Одессы.

Пресс-служба суда сообщила, что

Апелляционная жалоба прокурора на решение Соломенского районного суда Киева от 27 февраля оставлена без удовлетворения.

«6 марта 2018 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрел апелляционную жалобу прокурора в уголовном производстве в отношении подозреваемого Труханова Г.Л., поданную на решение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 27 февраля 2018 года. Указанным постановлением суда первой инстанции было отказано в удовлетворении ходатайства детектива Национального антикоррупционного бюро Украины об отстранении от должности городского головы подозреваемого Труханова Г.Л. По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 27 февраля 2018 оставлено без изменений, апелляционная жалоба прокурора - без удовлетворения», - заявили в суде.

Напомним, что ранее киевский суд отказал НАБУ в аресте мэра Одессы Труханова и отпустил его на поруки нардепа от БПП. Труханов подозревается в участии в махинациях вокруг продажи зданий одесского завода «Краян».