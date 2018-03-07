В Николаеве суд изучил доказательства относительно дела одесского судьи, стрелявшего в НАБУ – в заседании объявлен перерыв

Зинаида Сухаревич, Вячеслав Кузьменко, Андрей Бицюк Заводский районный суд Николаева после изучения доказательств касательно дела судьи Малиновского районного суда Одессы Алексея Бурана и его помощника Андрея Селихова, подозреваемых в получении неправомерной выгоды, объявил перерыв в судебном заседании.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Прокурор САП Тарас Щербай В ходе судебного заседания прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Тарас Щербай предоставил протоколы стенограмм видеозаписей на флеш-носителях, а также записи телефонных разговоров.

Исходя из протоколов со стенограммами видеозаписей, зачитанных прокурором, были зафиксированы встречи помощника судьи Бурана Андрея Селихова с некой Петровой. Согласно протоколу, в предоставленных записях идет речь о договоренности между помощником судьи и Петровой, которая состоит в получении денежных средств взамен на изменение решения суда по делу, которое рассматривал судья Малиновского райсуда Одессы Алексей Буран, в пользу клиента Петровой. Таким образом, согласно данному протоколу, Селихов выступал посредником между судьей Бураном и Петровой.

- По результатам аудио- и видеоконтроля Селихова, в которых усматривается, что обвинения, выдвинутые, как и Селихову, так и Бурану, полностью подтверждаются. А именно, что Селихову было предоставлена часть неправомерной выгоды. Он согласовывал весь механизм и способ предоставления неправомерной выгоды. Он согласовывал свои действия с председательствующим (судьей Малиновского районного суда Одессы Алексеем Бураном, – прим.), получал процессуальные документы не будучи процессуальной стороной гражданского дела. Кроме того, Селихов предоставил флеш-накопитель проекта судебного решения, что, в свою очередь, подтверждает его умысел, как и Бурана, получения неправомерной выгоды, – сказал прокурор Щербай.

В свою очередь, адвокаты Алексея Бурана отрицают причастность судьи к получению взятки. Также, по их мнению, Петрова склоняла Селихова к личной встрече с судьей, прикрывая это якобы тем, что хочет сама удостовериться в том, что Буран действительно владеет информацией касательно деталей судебного процесса, что он осведомлен о том, что такая договоренность существует, а также в том, какое решение она хочет, чтобы было вынесено, и за которое, как говорит Петрова, дает деньги.

- Однако из ответа Селихова очевидно, что он (судья Буран, - прим.), избегает прямых ответов, звонков даже. Когда она (Петрова, – прим.) говорит: «Наберите, сейчас возьмите трубку и наберите». Он избегает и отказывается. Таким образом, по нашему мнению, наоборот это является доказательством того, что не было осведомленности Бурана о том, что такой разговор есть, - заявила адвокат Бурана.

- Кроме того, мы видим, что Петрова уговаривает Селихова поехать в суд, и в протоколе не отмечается, где именно состоялась встреча с Бураном, однако мы видим, что этот разговор был очень недлительным, это практически несколько вопросов, которые Петрова задает. О чем она говорит: когда заседание, очным или заочным будет решение, и мы видим, что на каждый ответ Буран отвечает: «Давайте начнем слушать. Как я могу знать раньше? Нужно начать слушать. Это действительно ответы, которые согласовываются с гражданским процессом. Тем самым, я считаю, что это подтверждает то, что Буран отвечает в рамках гражданского процесса, что действительно он может ответить на вопрос раньше того, как начнется процесс, - добавила адвокат.

Согласно следующему протоколу, зачитанному прокурором, Петрова передала Селехову денежные средства, которые тот положил в свою сумку.

– Что усматривается в данном протоколе: помощник судьи Бурана получил флеш-накопитель с проектом судебного решения, которое было написано Петровой и передано Селихову. В соответствии с указанной с носителя информации, четко усматривается разговор самого помощника, которая говорит: «Я переделала твой текст решения». Это подтверждает тот факт, что она получила соответствующий флеш-накопитель с текстом решения. Ей было известно, кто написал это решение, соответственно, это решение написала Петрова. Кроме того, прошу обратить внимание на тот факт, что конечное процессуальное решение по делу получило лицо, которое не имеет отношения к гражданскому иску, то есть Селихов. В ходе разговора Селихов постоянно подчеркивает, что у него были договоренности именно с председательствующим судьей Алексеем Бураном, и что эти договоренности были выполнены, и ему было предоставлено судебное решение. При таких обстоятельствах считаю, что указанное вещевое доказательство в полной мере подтверждает, как и умысел лиц на получение неправомерной выгоды, так и подтверждает объективную сторону состава преступления, - сказал прокурор Щербай.

При этом, адвокаты Бурана заявили, что они категорически против того, что данная стенограмма была доказательством осведомленности судьи в том, что между Селиховым и Петровой есть договоренность.

- Из разговора (задокументированного в протоколе, согласно с имеющимися видеозаписями, - прим.) очевидно, что был некий проект решения. Но мы знаем, что это норма сегодня по гражданским процессам, когда сторона может предложить свой проект. Это не наказуемо с точки зрения закона, если сторона представляет свой проект. И сегодня наоборот законодатель даже узаконил эту норму, потому что это облегчает работу секретарю. Однако, если этот проект не соответствует сути закона, если он противоречит фактическим обстоятельствам, то он никогда не будет в той норме, в которой представил человек, – отметила адвокат.

Согласно видео, указанным в протоколе, Селихов, общаясь с Петровой согласовывает механизм и способ предоставления неправомерной выгоды.

- Селихов согласовывает, когда и какую сумму после открытия производства, после получения решения должна получить Петрова. При этом, согласно разговору с Селиховым, последний уверяет Петрову, что он систематически общается с Бураном, вместе с тем, последний принимает меры, чтобы не быть выявленным правоохранительными органами. Селихов, общаясь, в отдельных случаях, называет деньги «книги». То есть в составе этого протокола усматривается то, что лица действуют целенаправленно, и слаженно для получения неправомерной выгоды, - отметил прокурор.

В свою очередь, адвокат сказала, что не видит в составе данного протокола никакой слаженности действий Селихова и Бурана.

- Действий со стороны Бурана – ноль. Суть в том, что она договаривается и согласовывает не происходит, - заявила адвокат. - Кроме того, по словам Петровой, у нее четко складывается впечатление, что ее обманывают. Мы настаиваем на том, что Буран не был в курсе происходящего.

В итоге коллегией судей в составе Зинаиды Сухаревич, Вячеслава Кузьменко и Андрея Бицюка по заявлению Андрея Селихова, было решено объявить перерыв в судебном заседании до 21 марта, в связи с семейными обстоятельствами помощника судьи.

Ранее сообщалось, что судья был разоблачен при получении взятки в размере 500 тысяч гривен. 29 марта во время проведения обыска в его частном доме судья оказывал сопротивление работникам Национального антикоррупционного бюро и, применив огнестрельное оружие, покинул место проведения следственных действий, пользуясь судейской неприкосновенностью. Работники Национального антикоррупционного бюро задержали Бурана 31 марта в здании парламента сразу после того как Верховная Рада дала согласие на его задержание и арест.