В Киеве в правительственном квартале неизвестные зарезали бизнесмена

По подозрению в смертельном ранении мужчины в Печерском районе Киева разыскивают двух человек.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Инцидент произошел утром во дворе домов по улице Лютеранской. От полученных ножевых травм 37-летний местный житель умер в карете "скорой". Полиция устанавливает обстоятельства преступления и разыскивает виновника.

Из показаний свидетелей полицейские составили фотороботы лиц, которые могут быть причастны к нанесению тяжких телесных повреждений.

- возраст - 35-37 лет, рост - 170 см, круглое лицо с небритостью, средний нос, темные глаза, полные губы, худощавого телосложения.

возраст - 40-45, рост - 180 см, вытянутое худое лицо, длинный нос, средние глаза, тонкие губы, худощавого телосложения.

Правоохранители начали уголовное производство по части второй статьи 121 Уголовного кодекса Украины, это – тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего. Тех, кто узнает изображенных лиц, просят срочно сообщить об этом по телефону 102.

Позже стало известно, что мужчиной, которого неизвестные зарезали в правительственном квартале столицы, оказался директор предприятия «AQ Пластик» Сергей Захарчук. Об этом сообщает «Стражи Еспресо».

Журналисты выяснили, что погибший примерно в 10:20 направлялся к своей машине. В этот момент к нему подбежал неизвестный и ударил Захарчука ножом в ногу.

«Пока директору оказывали помощь, он умер. Вероятно, нападавший задел артерию», — сообщает издание.

Напомним, под Одессой убили бизнесмена-турка ради $60 тысяч.