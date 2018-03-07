При создании ОТГ властям нужно не гнаться за рейтинговыми показателями, а оценивать эффективность объединения, - Кормышкин

Четвертый год подряд в Украине реализуется реформа децентрализации. За это время на карте Николаевской области появилось 28 объединенных территориальных общин. Однако, некоторые районы только начинают делать первые шаги в обсуждении пути объединения. Поэтому при создании громад, власти, как в областном центре, так и на местах нужно не гнаться за рейтинговыми пометками, а реально оценивать эффективность от объединения, чтобы, делая шаг вперед, не делать потом два шага назад.

Такое мнение во время встречи с представительством «Нашего Края» - сельскими, поселковыми головами, председателем районного совета и депутатами местных советов Березнеговатского района озвучил председатель Николаевской областной партийной организации «Наш Край» Юрий Кормышкин, сообщили в пресс-службе партии.

Он отметил, что вопрос реформирования местного самоуправления последние годы является ключевой темой, которую обсуждают буквально в каждом уголке области. Ему, как председателю комиссии облсовета по вопросам аграрной политики, земельных отношений и социального развития села приходится почти ежедневно встречаться с людьми и проводить консультации по эффективному управлению территорией и возможных механизмах развития громад.

- Сегодня даже маленький ребенок уже слышал слово «децентрализация», но, к сожалению, от того, что мы хоть каждый день будем говорить о децентрализации, далеко не все смогут работать с ней, как с механизмом социально-экономического развития территории. Именно поэтому, становясь на путь децентрализации, Березнеговатского района, нужно очень тщательно подойти к анализу всех показателей для того, чтобы уже завтра, после объединения, не хвататься за голову, а постепенно и стабильно двигаться вперед, - подчеркнул Кормышкин.

Согласились с политиком и присутствующие на собрании представители местного самоуправления. В свою очередь председатель Березнеговатского районного совета Раиса Богуш отметила, что в районе уже долгое время идет обсуждение вопроса децентрализации и не исключает, что в конечном варианте все же будет принято решение объединяться по принципу «один район – одна громада».