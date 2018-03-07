В Николаеве отпустили под домашний арест обвиняемую в торговле людьми – ранее она уже пыталась сбежать из-под домашнего ареста

В Николаеве 7 марта Ленинский районный суд избрал обвиняемой в торговле людьми меру пресечения в виде «ночного» домашнего ареста.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Обвиняемая до 5 мая обязана будет находиться дома с 20:00 до 6:00 утра. Меру пресечения избрала коллегия судей в составе Дмитрия Захарченко, Натальи Тихоновой и Юрия Крутия.

Напомним, что ранее правоохранители пресекли канал торговли людьми, по которому гражданок Украины вывозили на Кипр с последующим вовлечением их в проституцию. По подозрению в этом преступлении задержали 24-летнюю жительницу Николаева. Ранее она на Кипре зарекомендовала себя элитной «жрицей любви», а вернувшись в Николаев, начала заниматься поисками жертв для вовлечения в проституцию. Поиски она вела среди представительниц «древнейшей профессии», безработных, малообеспеченных и девушек, которые находились в уязвимом состоянии.

Ранее председатель Корабельного районного суда Головина во время избрания меры пресечения отправила обвиняемую под круглосуточный домашний арест, хотя прокуратура требовала ее арестовать. После этого обвиняемая пыталась сбежать из-под домашнего ареста и уехать в Крым. Но полиция вовремя пришла к ней с обыском: в квартире подозреваемой нашли еще один ее украинский паспорт – предыдущий был изъят во время задержания – и амфетамин. После этого случая обвиняемую поместили в СИЗО.

Теперь ей смягчили меру пресечения. Следующее судебное заседание по ее делу состоится 3 мая.