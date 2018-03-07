Задержанного за разбойное нападение сына замминистра образования отпустили под ночной домашний арест

Сына заместителя министра образования и науки Владимира Ковтунца Михаила отправили под ночной домашний арест.

Об этом сообщили «Украинской правде» в пресс-службе прокуратуры Киева.

Такую меру пресечения суд избрал всем трем подозреваемым по делу о разбойном нападении на курьера.

Заседание по двум из них, в частности, Ковтунца-младшего, состоялось 7 марта, еще одному меру пресечения избрали 6 марта.

Подозреваемые обязаны не покидать место жительства с 21 по 6 часов. Срок действия постановления – до 4 апреля.

Напомним, сына первого заместителя министра образования Владимира Ковтунца задержали 1 марта за разбойное нападение.