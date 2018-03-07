Двое николаевцев под действием алкоголя убили своих пожилых матерей

В Николаеве сын в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры до смерти избил свою пожилую мать, которая скончалась в больнице.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Так, 6 марта из больницы в Корабельный отдел полиции поступило сообщение о том, что в медицинском учреждении умерла 87-летняя пациентка, которая была госпитализирована из-за сильных головных болей. После проведения судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что смерть наступила от полученных травм головы.

В свою очередь, полицейские установили, что 24 февраля 59-летний сын женщины, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, затеял ссору с пожилой матерью, во время которой нанес ей несколько ударов в голову. После того как женщина потеряла сознание, злоумышленник вызвал ей врачей скорой помощи.

Полиция начала уголовное производство по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет. По согласованию с прокуратурой решается вопрос о сообщении преступнику о подозрении и избрании меры пресечения.

Также похожее преступление случилось еще в одном районе города. Так, 4 марта в полицию поступило сообщение, что в Ингульском районе в своем доме умерла 92-летняя женщина. Ее тело обнаружил сын, который рассказал полицейским, что женщина болела и несколько месяцев была прикована к постели.

Однако судебно-медицинская экспертиза показала другую картину: женщина была задушена, у нее сломаны ребра и челюсть. Сотрудники полиции начали расследование и установили, что к убийству женщины причастен ее сын и его сосед.

Сообщается, что в день убийства к мужчине пришел сосед, который помогал убирать ему снег со двора, а потом они вместе решили выпить. Во время застолья домовладелец пожаловался, что его мать несколько месяцев не встает с кровати, чем доставляет ему немало хлопот. Под действием алкоголя мужчина предложил убить старушку.

«Оба мужчины находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Из их рассказов выяснилось, что они зашли в комнату пенсионерки и хозяин квартиры начал бить лежащую бабушку иконой, которая первой попала в его руки. По предварительной информации, затем злоумышленники задушили старушку. Сосед ушел, а сын умершей утром с трудом вспомнил, что случилось, однако рассказывать полиции о событиях того вечера не торопился. Якобы он сам не мог поверить, что такое сделал», - говорится в сообщении полиции.

Полицейские задержали злоумышленников возрастом 57 лет и 58 лет. Следователи Ингульского отдела полиции проводят расследование убийства, во время которого установят все обстоятельства преступления и степень вины каждого из задержанных. За совершенное уголовное преступление мужчинам грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в селе Долгая Пристань Первомайского района Николаевщины мужчина до смерти избил своего отца.